Троих брянцев осудили условно за доставку мигрантов через границу

Трое брянцев получили условные сроки за незаконную доставку мигрантов через границу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых оказались 43-летний житель Злынки, а также 49-летний и 28-летний жители Новозыбкова.

В феврале 2023 года они незаконно ввезли в Россию двух граждан Республики Таджикистан вне пунктов пропуска госграницы. Мигрантов планировали трудоустроить. Одного из фигурантов правоохранители задержали. Его подельники скрылись, но позже явились с повинной.

Суд приговорил виновных к условным срокам и штрафам от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. решение не вступило в законную силу.