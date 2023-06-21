Троих брянцев осудили условно за доставку мигрантов через границу
Трое брянцев получили условные сроки за незаконную доставку мигрантов через границу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело об организации незаконной миграции. На скамье подсудимых оказались 43-летний житель Злынки, а также 49-летний и 28-летний жители Новозыбкова.
В феврале 2023 года они незаконно ввезли в Россию двух граждан Республики Таджикистан вне пунктов пропуска госграницы. Мигрантов планировали трудоустроить. Одного из фигурантов правоохранители задержали. Его подельники скрылись, но позже явились с повинной.
Суд приговорил виновных к условным срокам и штрафам от 80 тысяч до 120 тысяч рублей. решение не вступило в законную силу.
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