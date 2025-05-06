УК в Карачевском районе обвиняют в мошенничестве при расходовании денег от жильцом многоэтажек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Карачевского района выявили нарушения законодательства в сфере ЖКХ. Так, компания, управляющая

19 многоквартирными домами, не перевела деньги за электроэнергию, поступившие от жильцов. Более 740 тысяч рублей так и не попали ресурсоснабжающей организации.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ход расследования контролирует надзорное ведомство.