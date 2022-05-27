УК в Мглине суд дал год на ремонт фасада

Здание не окрашено и имеет частичные разрушения.

В прокуратуру Мглинского района на протекание кровли пожаловалась жительница дома № 3 в микрорайоне им. А. Ващенко в Мглине.

Сотрудники ведомства обнаружили на фасаде дома следы залития с кровли, а также нашли негерметичность в креплении системы водоотведения нарушение целостности кровли. Сам фасад выглядит непрезентабельно: не окрашен и имеет частичные разрушения.

Руководителя управляющей организации потребовала привести дом в порядок. Кровлю рабочие починили. Но фасад дома оставили в прежнем виде.

Прокурор обратился с иском в суд. Управляющей организации дали год на то, чтобы закрепить систему водоотведения, заделать трещины в стенах и окрасить фасад.