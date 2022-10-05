В четверг в Брянской области потеплеет

На Брянщине в четверг потеплеет до +17 градусов, сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

6 октября в Брянской области будет облачно c прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдёт небольшой дождь. А утром местами опустится туман. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до +4ºC. Днём воздух прогреется до +17ºC.