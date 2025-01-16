В деревне Меркульево открыли ФАП

В деревне Меркульево в новом ФАПе пациентов принимает фельдшер с 25-летним стажем. Об этом сообщили в соцсетях Брянской межрайонной больницы.

Накануне в деревне Меркульево Брянского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Пациентов там принимает заведующая-фельдшер Оксана Осипова. Она закончила Брянский базовый медицинский колледж. У Оксаны Осиповой –25-летний стаж работы.