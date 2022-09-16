В Климовский район назначили нового прокурора

Алексей Сургучев стал прокурором в Климовского районе.
Генеральный прокурор Российской Федерации подписал приказ о назначении на должность прокурора Климовского района Алексея Сургучева. Ранее он был заместителем прокурора города Брянска.
Алексей Сургучев родился в 1982 году в Брянске. Он окончил Московский университет МВД РФ. Затем – работал следователем следственного отдела ЛОВД и старшим следователем Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Брянской области.
С 2008 года Сургучев сменил несколько должностей в прокуратуре: помощник Брянского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, помощник прокурора Володарского района г. Брянска, прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области и заместитель прокурора г. Брянска.
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