На дороге в Климовском районе почти готов новый мост

На дороге в Климовском районе завершается капитальный ремонт моста, сообщили в региональном дорожном управлении.

В Климовском районе подрядная организация ООО «Мостремострой» приводит в порядок моста через ручей в поселке Плавна на автомобильной дороге «Стародуб-Климово»-Курозново. Рабочие уже обустроили водопропускные трубы, укрепили откосы и сформировали русло.

Далее строители будут укладывать асфальтобетон,когда наступит устойчивая теплая и сухая погода. Также они сделают барьерное ограждение.

Сооружение никогда не ремонтировалось капитально до этого времени. В этом году в Брянской области запланировано капитально отремонтировать восемь мостов и один — построить.