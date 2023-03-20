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На дороге в Климовском районе почти готов новый мост

2023, 20 марта 16:25 Общество
На дороге в Климовском районе почти готов новый мост
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На дороге в Климовском районе завершается капитальный ремонт моста, сообщили в региональном дорожном управлении. 

В Климовском районе подрядная организация ООО «Мостремострой» приводит в порядок  моста через ручей в поселке Плавна на автомобильной дороге  «Стародуб-Климово»-Курозново. Рабочие  уже обустроили водопропускные трубы, укрепили откосы и сформировали русло. 

Далее строители будут укладывать асфальтобетон,когда наступит устойчивая теплая и сухая погода. Также они сделают барьерное ограждение.

Сооружение никогда не ремонтировалось капитально до этого времени. В этом году в Брянской области запланировано капитально отремонтировать восемь мостов и один — построить.

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