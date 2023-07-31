Три человека пострадали при обстреле брянского предприятия

Три человека получили травмы при обстреле свиноводческого комплекса в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

30 июля под обстрел ВСУ попал Климовский район. Снаряды ударили по территории свиноводческого комплекса. Две женщины и мужчина получили ранения. Их доставили в больницу.

«На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы», – уточнил Александр Богомаз.