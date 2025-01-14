В Навлинском районе простились с погибшим военным
В Навлинском районе простились с погибшим на СВО военным. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
В Навлинском районе простились с военнослужащим Иваном Гыровым. 25-летний мужчина погиб в ходе специальной военной операции.
Настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери посёлка Навля иерей Тимофей Учватов совершил отпевание бойца. С воинскими почестями его похоронили на кладбище посёлка Жары.
Соболезнования родным и близким военнослужащего выразили глава администрации Навлинского района Александр Прудник и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Корнеева.