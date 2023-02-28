В некоторых ФАПах Клинцовского района нет оборудования и врача

В некоторых фельдшерско-акушерских пунктах Клинцовского района нет оборудования, а приём ведут медсестры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства узнали, что Чемерновский фельдшерско-акушерский пункт не полностью оснащен. Там нет автоматического дефибриллятора, щита спинального, одеяла с подогревом, стерилизатора и кислородного ингалятора.

А в селе Коржовка-Голубовка Клинцовского района в медпункте нет врача общей практики. Прием пациентов ведут две медицинские сестры.

Прокуратура внесла представление главному врачу Клинцовской ЦГБ и возбудила несколько административных дел.