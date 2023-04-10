В пищеблоке детсада Мглина нашли неучтённые продукты и тараканов

Сотрудники надзорного ведомства и Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в дестком саду города Мглина. В пищеблоке проверяющие нашли продукты без сопроводительных документов и тараканов. Также оказалось, что нарушаются условия хранения продуктов и фактическое меню не соответствует запланированному.

В пищеблоке детсада Мглина специалисты Роспотребнадзора нашли неучтенные продукты и тараканов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Движение автотранспорта через переезд возле станции Струково в Смоленской области будет ограничено 10 апреля 10 апреля на переезде возле станции Струково в Дорогобужском районе Смоленской области железнодорожники проведут ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. Обращаем внимание, что в период с 10:00 до 18:00 движение автотранспорта на переезде будет осуществляться по одной полосе. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 2,2% в январе-марте В январе – марте 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 500 тыс. тонн, что на 2,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществляется со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. За 3 месяца текущего года рост погрузки произошел

Тариф «на вырост» Актуальные вопросы тарифного регулирования в регионе. На сколько для смолян выросла плата за услуги ЖКХ, когда запланирована очередная индексация коммунальных тарифов и при каких условиях можно получить субсидию на коммуналку — эти и другие темы поднимались в ходе прямого эфира, посвящённого тарифам и вопросам тарифного регулирования, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области.

Для выздоровления и восстановления Как в регионе повышают качество медпомощи? Врио губернатора Василий Анохин посетил ряд медучреждений региона. Он поделился со смолянами сделанными выводами и принятыми по итогам визитов решениями. «В мой адрес поступает много обращений по поводу улучшения качества здравоохранения. Решил совместно с руководителем департамента Ольгой Стунжас посмотреть в первую очередь наше флагманское медучреждение — областную клиническую больницу»,

Кадровая политика Врио губернатора Василий Анохин сообщил о своих первых решениях, касающихся персонального состава областной администрации. Напомним, что срок действия служебных контрактов у большинства заместителей губернатора и руководителей исполнительных органов Смоленской области закончился 30 марта. «По руководителям департаментов я принял решение продлить контракты еще на три месяца, — поделился Василий Николаевич. — Посмотрю, как успевают за этим