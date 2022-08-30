В последний день лета этого года в Брянской области похолодает

31 августа температура в регионе опустится до 23 градусов тепла. Об этом рассказали в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В среду, 31 августа, в Брянской области будет переменная облачность. Днём в некоторых районах пройдёт небольшой дождь. Ветер будет дуть западный со скоростью 8-13 м/с.

В последний день лета 2022 года в регионе температура ночью опустится до +11ºC. А днём воздух прогреется до +23ºC.