В субботу на Брянщине потеплеет до +1 градуса

В Брянской области в субботу температура поднимется на один градус выше нуля. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В субботу, 14 января в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, а днём осадков не ожидается. Южной ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до -7ºC. Днём воздух прогреется до +1ºC.