В Трубчевской больнице появился третий видеоэндоскоп

Ежедневно на каждом проводят около 10 исследований.

В Трубчевской районной больнице появился новый видеоэндоскоп. Это уже третий подобный аппарат в фиброгастроскопии за последние два года. Ведь после каждого пациента эндоскоп необходимо почти час обеззараживать. А значит, в больнице их должно быть несколько.

С его помощью обследуют верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Изображение выводится на монитор, а результат можно сохранить в общей базе.

Аппарат очень востребован: ежедневно на нём проводят до 10 обследований.