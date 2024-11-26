Вдова погибшего сотрудника МЧС встретилась с брянскими школьниками

Вдова погибшего сотрудника МЧС рассказала о его подвиге брянским школьникам. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Главное управлении МЧС России по Брянской области посетила вдова сотрудника пожарной охраны МЧС России, Героя России Евгения Чернышева. Он погиб 20 марта 2010 года при тушении пожара в административном здании Москвы. При проверке выхода личного состава в безопасную зону обрушились части перекрытия мансарды и чердака. Пожарный оказался отрезан от путей эвакуации.

Марина Чернышева пообщалась с учениками Вельяминовской школы. Она рассказала о жизни простого пожарного, который не раз рисковал своей жизнью, ради спасения людей.

Затем вдова Героя посетила Комнату Ветеранов Главного регионального управления МЧС и встретилась сотрудниками ведомства. Она рассказала о подвигах своего мужа и показала фильм о его службе.