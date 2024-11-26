Вдова погибшего сотрудника МЧС встретилась с брянскими школьниками

Вдова погибшего сотрудника МЧС рассказала о его подвиге брянским школьникам. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
Главное управлении МЧС России по Брянской области посетила вдова сотрудника пожарной охраны МЧС России, Героя России Евгения Чернышева. Он погиб 20 марта 2010 года при тушении пожара в административном здании Москвы. При проверке выхода личного состава в безопасную зону обрушились части перекрытия мансарды и чердака. Пожарный оказался отрезан от путей эвакуации.
Марина Чернышева пообщалась с учениками Вельяминовской школы. Она рассказала о жизни простого пожарного, который не раз рисковал своей жизнью, ради спасения людей.
Затем вдова Героя посетила Комнату Ветеранов Главного регионального управления МЧС и встретилась сотрудниками ведомства. Она рассказала о подвигах своего мужа и показала фильм о его службе.
20.11.2024 16:45
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
20.11.2024 16:44
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.