Воду отключат на трёх улицах Брянска

Воду отключат на время ремонта на трёх улицах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В понедельник, 5 июня, с 10 до 17 часов специалисты будут делать ремонт на водопроводной сети в районе дома №6 на площади Партизан. В связи с эти воду отключат по адресам: