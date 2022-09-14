За сломанный забор ответит руководитель УК в Брянске

Прокуратура внесла представление директору управляющей компании в областном центре из-за забора, об который травмировался ребёнок.

Прокуратура Советского района Брянска проверила информацию об опасной ограде на детской площадке во дворе на улице Брянского Фронта, 14. 11 августа девятилетняя девочка порезала ногу, ударившись о выступающий край острого профильного ограждения из металлического штакетника.

Надзорное ведомство пришло к выводу о том, что управляющая компания ООО УК «ЖЭК-2000» не обеспечила безопасность на детской площадке. Это и стало причиной травмы.

Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей компании и контролирует устранение нарушений.