Жительница Брянска получила срок за попытку сбыть наркотики

Жительницу Брянска суд отправил в колонию на шесть с половиной лет за попытку сбыть наркотики. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Брянска.

Женщина 9 августа прошлого года сделала «закладку» с 0,5 граммами наркотика на улице Харьковской областного центра. На следующий день при получении 2.5 граммов запрещенного вещества её задержали сотрудники полиции. Наркотики она также планировала сбыть.

Суд приговорил виновную к 6 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.