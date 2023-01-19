Жительнице Дятьково сделали протез после вмешательства прокуратуры

Женщине-инвалиду из Дятьково сделали протез после жалобы в прокуратуру.

Жительница города Дятьково обратилась в надзорное ведомство по вопросу соблюдения её прав на получение средствами реабилитации. Женщина имеет инвалидность и ей положен бесплатный экопротез. Изготовить его должны были на протезно-ортопедическом предприятие.

По контракту подрядчик должен был снять мерки и доставить изделия по месту жительства женщины. Это можно было сделать также в пункте приема в Брянска, но только по согласованию с получателем.

Но экопротез не изготовили ссылаясь на отказ женщины приехать в областной центр. Сделать она это не может по состоянию здоровья. Прокуратура внесла руководителю протезно-ортопедического предприятия представление. После этого изготовил протез и привёз женщине.