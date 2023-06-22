Город32

Жительницу Брянска подозревают в краже телефона у грузчика

2023, 22 июня 08:41 Разное
Жительницу Брянска подозревают в краже телефона у грузчика
Источник фото

Молодую жительницу Брянска подозревают в краже телефона у грузчика пункта приёма металла. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

О краже в полицию сообщил сотрудник базы по приему металла. Прямо на рабочем месту у него исчез мобильиный телефон. 

Оперативники уголовного розыска полиции установили причастность к преступлению  22-летней жительницы Володарского района Брянска. Девушка заметила, что мужчина ушел заниматься погрузкой и оставил свой мобильный телефон на полке. Подозреваемая забрала чужой гаджет.

Похищенный телефон полицейские нашли в квартиры девушки. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Брянцы увлеклись тротуарной астрономией
22 июня 10:31
Брянцы увлеклись тротуарной астрономией
В Брянске прошли памятные акции
22 июня 10:02
В Брянске прошли памятные акции
Суд ждёт жителя Климовского района за торговлю контрафактными сигаретами
22 июня 09:33
Суд ждёт жителя Климовского района за торговлю контрафактными сигаретами
Насыпь под последнюю русловую опору делают строители нового моста в Брянске
21 июня 20:00
Насыпь под последнюю русловую опору делают строители нового моста в Брянске

Новости регионов

21.06.2023 15:47
Храбрая и сильная
В Смоленске появился памятник легендарной Екатерине Дёминой. В Смоленске накануне Дня медицинского работника открыли памятник легендарной женщине —  Герою Советского Союза Екатерине Дёминой. Подробности — в материале нашего корреспондента. С первых дней войны Бронзовая и навеки молодая Екатерина смотрит на Смоленск с постамента — памятник ей установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя
21.06.2023 15:27
Более 1,4 тыс. человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Смоленск с начала года
С начала года на вокзале Смоленск консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались 1432 человека. Современные интерактивные устройства, установленные в справочном зале и зале ожидания, позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. Необходимую информацию можно найти самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, либо связавшись
21.06.2023 15:23
Санитарка Катя, морпех Катюша
В Смоленске появился памятник Герою Советского Союза легендарной Екатерине Дёминой. С первых дней войны – в операционной Бронзовая и навеки молодая Екатерина Дёмина смотрит на Смоленск с постамента – памятник легендарной женщине установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя работала санитаркой с первых дней Великой Отечественной войны, которая застала девушку 22 июня в
21.06.2023 15:22
Равнение — на Героя
В регионе увековечат память Героя России. Врио губернатора Василий Анохин встретился с родственниками старшего лейтенанта Александра Бичаева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне специальной военной операции и удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно. Во встрече также принимала участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки  участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина. Во
21.06.2023 15:20
С полей форума на поля хлебные
В Смоленской области планируют создать машинно-тракторный комплекс. Хорошей новостью врио губернатора Василий Анохин поделился со смолянами. Договорённость о реализации этого проекта была достигнута в ходе встречи врио губернатора с генеральным директором «Росагролизинга» Павлом Косовым в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что машинно-тракторный комплекс будет создан до конца 2023 года. «Смоленские сельхозтоваропроизводители смогут централизовано
21.06.2023 15:19
Спорт малых достижений
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча врио губернатора Василия Анохина и министра спорта Олега Матыцина, в рамках которой были рассмотрены возможности развития в регионе спортивной инфраструктуры и строительства новых объектов. «Обсудили с министром спорта РФ Олегом Матыциным вопросы развития спортивной инфраструктуры Смоленской области. Обратился к министру с просьбой включить в федеральный проект «Бизнес-спринт» на 2024

Актуальные темы

Происшествия
Тело несовершеннолетнего достали брянские спасатели из реки
Общество
Спасатели избавили брянский детский сад от ос
Лента новостей
Брянская выпускница сдала два экзамена на высший балл
Происшествия
Ещё один водитель погиб в ДТП на брянской трассе
Происшествия
Предпринимателя из Подмосковья ждёт суд за дачу взятки сотруднику «Брянскавтодор»

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов
Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП).

Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта

15 и 16 июня в зоне переезда 489 км станции Суземка в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

Совет молодежи Брянскэнерго провел весной 2023 года более пятнадцати разноплановых мероприятий
Совет молодежи Брянскэнерго провел весной 2023 года более пятнадцати разноплановых мероприятий

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошла встреча и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федора Капшукова с представителями Совета молодежи.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.