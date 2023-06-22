Молодую жительницу Брянска подозревают в краже телефона у грузчика пункта приёма металла. Об этом рассказали в региональном УМВД.

О краже в полицию сообщил сотрудник базы по приему металла. Прямо на рабочем месту у него исчез мобильиный телефон.

Оперативники уголовного розыска полиции установили причастность к преступлению 22-летней жительницы Володарского района Брянска. Девушка заметила, что мужчина ушел заниматься погрузкой и оставил свой мобильный телефон на полке. Подозреваемая забрала чужой гаджет.

Похищенный телефон полицейские нашли в квартиры девушки. Возбуждено уголовное дело.