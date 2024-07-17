Жительницу Погарского района суд оштрафовал за мошенничество с выплатами

Жительницу Погарского района суд оштрафовал на 105 тысяч рублей за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 34-летняя жительница.

С апреля 2016 года по октябрь 2023 года женщина предоставляла в госорганы ложных сведения о постоянном проживании в поселке Дубрава Погарского района. Она получала соцвыплаты на себя и своих детей за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Но сотрудники компетентных органов выяснили, что указанный в документах дом заброшен. Семья жила по другому адресу. Ущерб превысил 270 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 105 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.