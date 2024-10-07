Жителя Карачева суд оштрафовал за ограничение рыболовства

Жителя Карачева суд оштрафовал на 22 тысячи рублей за ограничение рыболовства на реке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратился житель Карачевского района. Он сообщил об ограничении рыболовства на реке Песочня в посёлке Одрина.

Сотрудники природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Росрыболовства выяснили, что на водном объекте общего пользования организован пункт платного любительского и спортивного рыболовства. При этом необходимых документов на такую деятельность у предприимчивого жителя Карачева не было.

Организовавшего платную рыбалку мужчину привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 22 тысячи рублей.