Жителя Почепа суд отправил на 13 лет в колонию

За сбыт наркотиков суд приговорил жителя Почепа к 13 годам в тюрьме. О приговоре сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело о торговле запрещенными веществами в отношении 20-летнего жителя Почепа.

С мая 2020 года по октябрь 2021 года молодой человек сбыл мужчине «соль», а также в Брянске, Унече, Почепском районе и посёлке Погар делал «закладки» с наркотиками. Координаты через мессенджер он передавал потребителям. Полицейские задержали фигуранта. Из «тайников» изъяли более 120 грамм синтетических наркотиков.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.