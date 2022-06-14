Жителю Климово суд дал условный срок за вырубку сосен

Мужчина использовал поддельный договор купли-продажи.

52-летнему жителю посёлка Климово за незаконную вырубку деревьев суд назначил два с половиной года колонии условно.

По материалам уголовного дела, подозреваемый сделал поддельный договор купли-продажи лесных насаждений от имени жительницы посёлка. С его помощью мужчина на территории Чуровичского участкового лесничества в Климовском районе вырубил 58 сосен. Древесину он продал.

Государственному лесному фонду был причинён ущерб почти на 2,5 млн рублей.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии условно с испытательным сроком. Кроме того, мужчине придётся возместить ущерб. Приговор не вступил в законную силу.