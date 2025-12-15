Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

32 общественных пространства благоустроили в 2025 году в Брянской области

2025, 15 декабря 18:38
32 общественных пространства благоустроили в 2025 году в Брянской области
Источник фото

 32 общественных пространства и 93 двора благоустроили в 2025 году в Брянской области за 331 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел еженедельное оперативное совещание со своими заместителями. Речь шла о реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2025 году в 36 населенных пунктах региона благоустроили 32 общественных пространства и 93 двора. На это потратили свыше 331 млн рублей.

Так, в Брянске обновили площадь Октябрьской революции, в Клинцах – площадь в районе фонтана «Центральный», в Новозыбкове – сквер по улице Красной с планером-самолетом МИГ-23. В Дятьково отремонтировали городской парк, в Унече – территорию около клуба имени 1 Мая, а в Стародубе – сквер 348-й дивизии. 

«Наши проекты активно участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году победителями стали Дятьково с Хрустальной площадью, реализация проекта продолжится в следующем году, и Ленинский парк в Клинцах», – уточнил Александр Богомаз.



