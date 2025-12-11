Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Подозреваемого в краже велосипеда рецидивиста задержали стражи порядка в Брянске

2025, 11 декабря 18:44
Подозреваемого в краже велосипеда рецидивиста задержали стражи порядка в Брянске
Подозреваемого в краже велосипеда рецидивиста задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 21-летний житель Советского района Брянска.  С лестничной площадки ночью пропал его велосипед. 

Полицейские быстро установили личность подозреваемого в краже. 26-летний житель Володарского района ранее уже был судим. Мужчину задержали. 

Фигурант признался, что в момент кражи был пьян и далеко уехать на велосипеде не смог. Транспорт он выбросил в кусты.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

