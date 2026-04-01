Брянские артисты завоевали шесть наград на международном фестивале

2026, 01 апреля 10:47
Брянские артисты завоевали шесть наград на международном фестивале. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. 

 

В минувшее воскресенье в городе Смоленске прошёл XV Международный фестиваль-конкурс «Славянский хоровод». В номинации «Народное пение» регион представили воспитанники фольклорного ансамбля «Задоринка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

Среди участников 9-10 лет Гран-при конкурса завоевал солист ансамбля Герман Сичков. Лауреатами второй степени стали солистки Арина Мельниченко и Ксения Захарова. Также второе место занял ансамбль «Задоринка» и группа «Скоморошка». Диплом III степени завоевала фолк-группа «Закрутуха».

Читайте также

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
04 апреля 14:59
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
04 апреля 12:26
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

