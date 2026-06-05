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Глава Брянской области встретился с губернатором Санкт-Петербурга

2026, 05 июня 15:27
Глава Брянской области встретился с губернатором Санкт-Петербурга
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Глава Брянской области обсудил сотрудничество с губернатором Санкт-Петербурга. Об этом Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

 

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Александром Бегловым. Они обсудили перспективы развития экономических и гуманитарных связей между двумя регионами.

«Говорили о расширении торгово‑экономических отношений, включая наращивание объёмов взаимных поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции, укрепление культурно‑гуманитарных связей и сотрудничество в сфере туризма», — уточнил Егор Ковальчук.

 

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