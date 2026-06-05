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Криминал

Угон автомобиля по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

2026, 05 июня 14:38
Угон автомобиля по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске
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Четырёх рабочих, подозреваемых в угоне автомобиля клиента, по горячим следам разыскали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В дежурную часть полиции обратился 55-летний житель Фокинского района города Брянска. У мужчины пропал автомобиль «ГАЗ-3302». Заявитель предположил, что к преступления может быть причастен кто-то из рабочих, которых он нанял для укладки плитки во дворе его частного дома.

Машину полицейские вскоре обнаружили в лесу неподалеку от места его проживания. У транспортного средства были повреждены стекла, бампер и колёса. А внутри находился 36-летний местный житель. Он не раз уже был судим.

За пару часов стражи порядка доставили в отдел ещё троих подозреваемых — имеющих не одну судимость мужчин 35, 39 и 54 лет. Все задержанные оказались рабочими, которые благоустраивали участок потерпевшего.

Подозреваемые рассказывали, что после распития алгольных напитков они решили развлечься. Незапертый автомобиль хозяина дома они завели с помощью отвертки и поехали кататься по окрестностям. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Трое подельников отправились по домам, а один остался «охранять» машину. Они надеялись на следующий день решить дело с хозяином полюбовно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до семи лет колонии.

 

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