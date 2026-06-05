Грузовик столкнулся с автобусом на трассе в Почепском районе накануне

2026, 05 июня 16:21

Грузовик столкнулся с автобусом на трассе в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне днём на 73-м км автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 46-летний мужчина не справился с управлением грузового автомобиля SITRAK с полуприцепом при опережении. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в автобус «ПАЗ».

Водитель грузовика с травмами попал в больницу. На мужчину инспекторы составили два административных материала.