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ДТП

Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Жуковском районе

2026, 07 июля 14:56
Иномарка столкнулась с грузовиком на трассе в Жуковском районе
Источник фото

Два человека получили травмы при столкновении иномарки с грузовиком на трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Днём 6 июля на 169-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе. 69-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в грузовик MAN. Водитель и 65-летний пассажир легковушки с травмами попали в больницу. 

По предварительной версии, водитель Chevrolet уснул за рулём. По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители проводят следственные и оперативные мероприятия.

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