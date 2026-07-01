23 байкера привлекли к ответственности в Дятьковском районе за нарушение ПДД

2026, 01 июля 17:33

23 байкера привлекли к ответственности в Дятьковском районе за нарушение ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Дятьковском районе в минувшие выходные прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». Сотрудники полиции пресекали грубые нарушения Правил дорожного движения водителей мотоциклов, мопедов и питбайков.

За два дня к административной ответственности правоохранители привлекли 23 участника дорожного движения. Так, шесть человек управляли мототранспортом без защитного шлема. Ещё четверо водителей сели за руль в состоянии опьянения.

Один из байкеров предпринял попытку скрыться от сотрудников ГИБДД.