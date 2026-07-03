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Здоровье

Центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске

2026, 03 июля 11:30
Центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске
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Образовательно-демонстрационный центр адаптивных видов спорта открыли в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

2 июля на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» открыли образовательно-демонстрационный центр адаптивных видов спорта. В нём будут проходить консультации по различным видам спорта, демонстрация лучших практик физической реабилитации и вовлечение участников специальной военной операции в занятия спортом. В центре можно попробовать силы в фитнесе, боксе, дартсе, армрестлинге, настольном теннисе и силовой подготовке. Все услуги предоставляются бесплатно.

Центр посетили врио заместителя губернатора Андрей Фроленков, управляющий отделения Социального фонда России по Брянской области Татьяна Серяк, участник президентской кадровой программы «Время героев» Евгений Вылцан. Они познакомились со специалистами и оценили условия для занятий.

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