День знаний объявили на брянском заводе

2026, 01 сентября 10:55

День знаний объявили на заводе «Локомотив-Дизель-Сервис» в Брянской области 1 сентября.

«Нет, это не выходной день, но у некоторых наших сотрудников сегодня дети пошли первый раз в первый класс, — поэтому мы отдельно отметили таких работников, и если это не скажется на производственном процессе, готовы предоставить им возможность отвести ребёнка в школу», — отметил директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

Также в этот день сотрудникам завода напомнили о необходимости регулярного повышения квалификации. На предприятии постоянно модернизируют станки и оборудование. И повышать уровень знаний необходимо для работы на самой современной технике.

Кроме того, завод «ЛДС» заключил соглашение с Брянским государственным инженерно-технологическим университетом. Там готовят специалистов без отрыва от производства. Несколько выпусков уже было и ближайшее время на обучение направят новых работников.

«Полученные новые знания и навыки, всегда будут востребованы и пригодятся сотрудникам завода «ЛДС», — уверен Сергей Горелов.

Фото: пресс-служба завода ЛДС