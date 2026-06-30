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Искусство

Брянский театр юного зрителя закрыл юбилейный сезон премьерой

2026, 30 июня 18:08
Брянский театр юного зрителя закрыл юбилейный сезон премьерой
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Брянский театр юного зрителя закрыл юбилейный сезон премьерой музыкального спектакля. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

В минувшее воскресенье Брянский театр юного зрителя закрыл 45-й сезон. Зрители посмотрели премьеру музыкального спектакля «Аленький цветочек» (0+) по сказке Сергея Аксакова. Его поставили в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».

На закрытии сезона подвели итоги конкурса среди работников театральных организаций. Звание «Лучший в профессии» присвоено главному администратору Брянского ТЮЗа Татьяне Захаркиной.

Юбилейный театральный сезон ТЮЗа был богатым на события. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» брянские артисты побывали в городе Северск Томской области и приняли на своей сцене Северский театр для детей и юношества. Впервые Брянский ТЮЗ представил на фестивале «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге спектакль «Журавль и Цапля» (0+), а также успешно гастролировал в Москве на сценах Театрального центра «На Страстном», Театрального центра «На Плющихе» и кино-театрального центра «Эльдар».

В 45-м сезоне поставлены новые яркие спектакли: «Любовь и голуби» (12+), «Станционный смотритель» (12+), «Волшебная лампа Аладдина» (0+), «Морозко» (0+), «Денискины рассказы» (0+) и «Аленький цветочек» (0+).

 

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