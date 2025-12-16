Брянский вокалист завоевал две награды международного конкурса

2025, 16 декабря 11:27

Брянский вокалист завоевал две награды международного конкурса. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Москве завершился международный вокальный конкурс-премия Анны Петряшевой «Свободная птица». Участие в нём приняли почти 1300 человек из 113 городов и четырёх стран.

Брянск представил солист студии эстрадного вокала «Дилижанс» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Арман Мнацаканян. Вокалист завоевал два диплома первой степени. Он с триумфом выступил в номинациях «Эстрадная песня на иностранном языке» и «Песня Анны Петряшевой».