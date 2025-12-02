Педагоги ДШИ получили награды брянского областного конкурса

2025, 02 декабря 08:35

Педагоги ДШИ получили награды брянского областного конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянске подвели итоги V регионального конкурса «Путь к успеху». Церемония награждения прошла в Брянском областном художественном музейно-выставочном центре.

В номинации «Лучший преподаватель городской ДШИ» диплом лауреата первой степени получила преподаватель народного пения Стародубской детской школы искусств имени Рубца Нина Павлова. Серебряными призёрами конкурса стали преподаватель хореографии Выгоничской ДШИ Валентина Егоренков и преподаватель по классу гитары ДШИ имени Мусоргского города Фокино Ирина Бутыркина. Дипломы лауреатов третьей степени получили преподаватель по классу баяна ДШИ №3 имени Свиридова Брянска Екатерина Бычкова и преподаватель хореографии ДШИ №6 Брянска Анна Гревцова.

«Конкурс педагогов — это возможность продемонстрировать все грани мастерства и профессионализма», – отметила на церемонии заместитель директора департамента культуры Брянской области Марина Мосеева.