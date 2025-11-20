Юный брянский певец победил во всероссийском конкурсе
Юный брянский певец победил во всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина.
В Москве прошёл всероссийский вокальный конкурс-фестиваль «Звезды среди нас». Брянскую область на нём успешно представил солист студии эстрадного вокала «Дилижанс» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Арман Мнацаканян. Он завоевал диплом лауреата первой степени.
Выступления юных вокалистов со всей страны оценивали звезды эстрады, композиторы и наставники телевизионных проектов.