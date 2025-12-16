Брянская солистка стала лауреатом Международного фестиваля-конкурса в Могилёве

2025, 16 декабря 11:18

Брянская солистка стала лауреатом VII Международноого фестиваля-конкурса «Русский романс» в Могилёве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в городе Могилеве прошел VII Международный фестиваль-конкурс «Русский романс». В гала-концерте приняли участие свыше 50 исполнителей романса из городов Республики Беларусь, Брянской области, Красноярска, Тулы и Челябинска. Они стали победителями двух этапов конкурса.

Регин представили солистка Погарского Районного Дома культуры Виктория Воронина и солистка Жуковского культурно-досугового центра Александра Патрикеева. Лауреатом первой степени стала Виктория Воронина.

Международный фестиваль-конкурс «Русский романс» проводится с 2018 года при поддержке Федерального агентства по делам сотрудничества Союза Независимых Государств.

