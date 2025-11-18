Фестиваль творческой самодеятельности прошёл в Брянске

Фестиваль творческой самодеятельности «Территория творчества» в Брянске собрал представителей предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Традиционный фестиваль творческой самодеятельности работающей молодёжи «Территория творчества» прошёл в Брянске. На одной сцене собрались представители предприятий и организаций областного центра. Они пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и выступали в оригинальном жанре. Жюри было непросто выбрать победителей. Третье место заняла ООО «Айс-Продукт». Серебряным призёром стала команда АО «Группа Кремний Эл». А «золото» завоевало АО «Брянскпиво».

В номинации «Лучший вокал» стала сотрудница таможни Мария Новикова. В оригинальном жанре отличился коллектив Брянской городской больницы №1, а в хореографии— АО «Брянскпиво».

Сотрудники Централизованной системы общедоступных библиотек Брянска стали лауреатами в игре на музыкальных инструментах.

Фестиваль работающей молодёжи «Территория творчества» организован комитетом по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации и Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области».