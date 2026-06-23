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ЖКХ

Верхний слой асфальта укладывают на улице Советской в Брянске

2026, 23 июня 15:39
Верхний слой асфальта укладывают на улице Советской в Брянске
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Верхний слой асфальта укладывают на улице Советской в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Советском районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Советской. АО «Брянскавтодор» обновляет 1,9 километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

В ночь на 23 июня специалисты начали укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Также рабочие ремонтируют тротуары и остановки общественного транспорта. Освещать улицу Советскую будут новые светодиодные фонари. В завершении ремонта подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Улицу Советскую ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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