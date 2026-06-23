На дороге к пляжу в Брянске убрали асфальт

2026, 23 июня 16:05

На дороге к пляжу «Орлик» в Брянске рабочие убрали старый асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Брянской. она ведёт к пляжу «Орлик». Подрядная организация «Профдорстрой» уже убрала старый асфальт, а также построила тротуары с щебёночным основанием под покрытие.

Специалистам предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие и сделать светодиодное освещение. Также на дороге установят светофоры, нанесут разметку и поставят дорожные знаки. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».