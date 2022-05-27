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Девять бассейнов отремонтируют в детских садах Брянска

2022, 27 мая 10:24 Экономика
Девять бассейнов отремонтируют в детских садах Брянска
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На работы выделили 27,8 миллиона рублей.

В этом году в девяти детских садах Брянска капитально отремонтируют бассейны.  На ремонт из бюджета выделили 27,8 миллиона рублей.

По семи объектам уже прошли торги. Для них выбрали подрядчиков.

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