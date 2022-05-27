Девять бассейнов отремонтируют в детских садах Брянска

На работы выделили 27,8 миллиона рублей.

В этом году в девяти детских садах Брянска капитально отремонтируют бассейны. На ремонт из бюджета выделили 27,8 миллиона рублей.

По семи объектам уже прошли торги. Для них выбрали подрядчиков.