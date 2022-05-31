1170 брянцев переселят из аварийного жилья за два года

332 помещения находятся в собственности.

1170 жителей Брянска переселят из аварийного жилья за два года. Об этом сообщили в горадминистрации.

В этом году запланировано расселить 33 жилых помещения. 11 квартир находятся в собственности граждан, а 22 – муниципальные. На это потратят 29, 1 млн рублей. Из аварийного жилья переедут 76 человек.

До конца следующего года планируют расселить ещё 500 жилых помещений. 321 — находится в собственности граждан. На это из бюджета выделят 368, 4 млн рублей. В благоустроенное жильё переедут 1094 человека.