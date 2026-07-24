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Брянские футболисты выиграли первенство Центрального и Южного федеральных округов

2026, 24 июля 12:21
Брянские футболисты выиграли первенство Центрального и Южного федеральных округов
Источник фото

Брянские футболисты выиграли первенство Центрального и Южного федеральных округов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Тамбове прошёл первенства первенства Центрального и Южного федеральных округов по футболу среди юношей 2010 года рождения. Регион представляла команда «Спартак» города Брянск. Футболисты обыграли «ЦСКА-ФШСО»  из Смоленск и заняли первое место в турнирной таблице. Замкнул тройку лидеров «ЦИВС» из Тулы. 

Лучшим нападающим турнира признали брянца Владислава Мишина. Лучшим бомбардиром стал спартаковец Игорь Марусин, а лучшим игроком – Максим Камозин.

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