221 квартиру купят для брянских сирот

На это потратят более 409 миллионов рублей.

В прошлом году на обеспечение жильём детей-сирот в Брянской области потратили 399,6 миллиона рублей. Об это рассказала замдиректора регионального департамента семьи, социальной и демографической политики Наталья Ковалевская.

На эти деньги купили 270 квартир: 198 — в новостройках и 72 — на вторичном рынке.

В 2022 году для детей-сирот купят 221 квартиру. На это из бюджета выделили свыше 409 миллиона рублей.