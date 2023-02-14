30 тысяч гектаров земель Брянщины введут в оборот

В этом году 30 тысяч гектаров неиспользуемых земель Брянской области введут в оборот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области некоторые предприятия ощущают недостаток земель сельхозназначения. Они берутся за раскорчёвку участков, несмотря на то, что это трудоемкий и дорогостоящий процесс.

В прошлом году в регионе в оборот ввели 30 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Больше всего — в Выгоничском и Стародубском районе.

В 2023 году планируется ввести в оборот также не менее 30 тысяч гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них государство планирует финансово помочь на разработке 5 тысяч гектар.