Город32

354 работодателя в Брянске подняли зарплату сотрудникам

2022, 28 июня 16:55 Экономика
354 работодателя в Брянске подняли зарплату сотрудникам
Источник фото

Жители заплатили 4,2 млрд налогов.

В первом квартале этого года 354 работодателя Брянска подняли зарплату сотрудникам. Об этом сообщил руководитель городской инспекции ФНС Виктор Зайцев на совещании в горадминистрации.

В прошлом году 656 работодателей Брянска повысили заработную плату работникам. Из-за этого налоги в бюджет увеличились на 54 млн рублей. А в этом году зарплату сотрудникам подняли ещё 354 работодателя.

Всего за 4 месяца текущего года сумма налогов на доходы физлиц в Брянске составила 710 млн рублей. Поступления в бюджет выросли на 40% и по сравнению с началом прошлого года.

Читайте также
Дело о краже трёх иномарок рассмотрит Фокинский суд Брянска
28 июня 17:22
Дело о краже трёх иномарок рассмотрит Фокинский суд Брянска
В Брянске выявляют нелегальных таксистов и репетиторов
28 июня 17:14
В Брянске выявляют нелегальных таксистов и репетиторов
Три «золота» привезли брянские пловцы с межрегионального турнира
28 июня 17:11
Три «золота» привезли брянские пловцы с межрегионального турнира
Фотовыставка открылась на Кургане Бессмертия в Брянске
28 июня 16:40
Фотовыставка открылась на Кургане Бессмертия в Брянске

Новости регионов

27.06.2022 10:27
Капитальный ремонт пути начался на участке Милохово-Кардымово в Смоленской области
В Смоленской области на участке Милохово-Кардымово главного хода начался капитальный ремонт пути. Железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, выправка пути, укладка и сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы – 18 тыс. кубометров щебня, 13 пар рельсовых плетей длиной
23.06.2022 14:05
Движение автомобилей через два переезда около станции Ярцево будет закрыто с 26 по 30 июня в связи с ремонтно-путевыми работами
В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 353 км, расположенному в районе улицы Халтурина, и по переезду 356 км, расположенному в районе улицы 1-я Деповская города Ярцево Смоленской области, будет закрыто с 21:00 26 июня до 01:00 30 июня. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд
22.06.2022 15:13
С ветерком на велосипедах
В областном центре активно идёт подготовка к «Смоленскому велопараду-2022», который планируют провести в воскресенье, 26 июня, в преддверии Дня молодёжи. На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского состоялось межведомственное совещание, посвящённое организации данного общегородского мероприятия. О принятых решениях глава региона рассказал смолянам. «Изначально, как только возникла эта идея, поручил руководству города Смоленска проработать оптимальный
22.06.2022 15:08
В режиме отмены
В России в соответствии с поручением Председателя Правительства Михаила  Мишустина с марта и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Решение о его введении  было принято, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и не дестабилизировать их работу в сегодняшних непростых условиях, связанных с санкционными ограничениями. В тех же случаях, когда проверка необходима,
22.06.2022 15:07
В конце сезона
В регионе подвели итоги прошедшего отопительного периода. Минувший отопительный сезон на Смоленщине получился самым длительным за последние 5 лет. Его продолжительность составила 232 дня, что почти на 3 недели больше среднего значения. Насколько гладко прошёл этот период, много ли было аварий в системе теплоснабжения и как ведётся подготовка сетей и котельных к работе будущей зимой?

Актуальные темы

Общество
В Брянске Сивакову обвинили в невыплате зарплаты и обмане клиентов
Происшествия
Крупный град выпал в Погарском районе (ВИДЕО)
Общество
В Унече простились с сержантом Артемом Бурмаковым, погибшим на Украине
Происшествия
Брянского полицейского подозревают в превышении полномочий
Происшествия
Голый мужчина пытался спуститься со второго этажа на простынях в Брянске

Новости партнёров

Разъяснения о рекламных конструкциях
Разъяснения о рекламных конструкциях

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о новых  разъяснениях опубликованных Федеральной антимонопольной  службой «Об отнесении конструкций, размещенных на отдельных элементах зданий, к рекламным конструкциям» (от 03.06.2021 №АК/45295/21).

В Смоленскэнерго рассказали о безопасной энергетике на летних площадках
В Смоленскэнерго рассказали о безопасной энергетике на летних площадках

В библиотеке №3 им Б.Л. Васильева в г. Смоленске для детей пришкольного лагеря из 30 школы в июне сотрудниками филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» проведено познавательное профилактическое мероприятие «Мы за безопасное детство!», сообщает пресс-служба компании.

На вокзале Брянск-Орловский начался ремонт платформы №5
На вокзале Брянск-Орловский начался ремонт платформы №5

На вокзале Брянск-Орловский продолжаются работы по обновлению и модернизации пассажирской инфраструктуры, в ходе которых создаются современные и более комфортные условия для пассажиров.

Игорь Маковский: мы продолжаем активно развивать направление дополнительных услуг и сервисов, актуальных для региональных потребителей
Игорь Маковский: мы продолжаем активно развивать направление дополнительных услуг и сервисов, актуальных для региональных потребителей

28 июня 2022 года ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполняется 15 лет! Компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.