354 работодателя в Брянске подняли зарплату сотрудникам

Жители заплатили 4,2 млрд налогов.

В первом квартале этого года 354 работодателя Брянска подняли зарплату сотрудникам. Об этом сообщил руководитель городской инспекции ФНС Виктор Зайцев на совещании в горадминистрации.

В прошлом году 656 работодателей Брянска повысили заработную плату работникам. Из-за этого налоги в бюджет увеличились на 54 млн рублей. А в этом году зарплату сотрудникам подняли ещё 354 работодателя.

Всего за 4 месяца текущего года сумма налогов на доходы физлиц в Брянске составила 710 млн рублей. Поступления в бюджет выросли на 40% и по сравнению с началом прошлого года.