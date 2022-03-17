42 тысячи квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Советском районе Брянска

До конца года будет готово ещё 43 тысячи квадратных метров.

На месте бывшего аэропорта в Советском районе Брянска с начала года в эксплуатацию ввели более 42 тысяч квадратных метров жилья. До конца года появится ещё 43 тысячи квадратных метров. За три года в этом районе будет готово 270 тысяч квадратных метров жилья.

Для стимулирования строительства жилых домов в этом году там построят две дороги.

Так, на улице Ильи Иванова появится четырёхполосная автодорога, протяжённостью 2,02 километра. На неё потратят 918,7 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На 22 уже объявлены торги.

Ещё одну двухполосную автодорогу протяжённостью 1,175 километра сделают на улице имени Визнюка. На строительство потратят 86, 980 миллиона рублей. Аукцион будет объявлен на 24 марта.

«Учитывая возможности областного бюджета, потенциал застройщиков и, самое главное, при поддержке Правительства Российской Федерации, Президента России, мы справимся с поставленными задачами по жилищному строительству», — отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.