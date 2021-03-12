Аграрии Брянщины увеличили закупки удобрений

Факт увеличения закупок удобрений сельхозпроизводителями Брянщины отметили на совещании в Минсельхозе.

Представители регионального департамента сельского хозяйства поучаствовали в совещании оперштаба Минсельхоза РФ, посвященному обеспеченности регионов минеральными удобрениями.

На нем был отмечен факт, что аграрии региона увеличили закупки удобрений в преддверье посевной.

При обсуждении мер по повышении урожайности первый зам министра Джамбулат Хатуов отметил, что для это надо увеличивать применение удобрений на 10-15% в год и поручил регионам мониторить обеспеченность ими своих аграриев.

Отдельно обсудили увеличение посевних площадей на сахарную свеклу. Чтобы насытить спрос на нее, урожай в масштабах страны должен составить не менее 40 млн тонн.